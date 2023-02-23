Bartosz Spiaczka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Spiaczka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Spiaczka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartosz Spiaczka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bartosz Spiaczka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Spiaczka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Spiaczka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Spiaczka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Spiaczka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Spiaczka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Spiaczka 19 Ağustos 1991 tarihinde Wolsztyn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Śpiączka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Spiaczka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartosz Spiaczka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Spiaczka'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Spiaczka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Spiaczka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bartosz Spiaczka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Spiaczka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Nowy Tomysl

10 Mayıs 2011 yılında Grom Wolsztyn

10 Temmuz 2011 yılında F. Swinoujscie

1 Temmuz 2014 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2015 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2017 yılında Termalica

3 Eylül 2018 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2019 yılında Termalica

31 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2020 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Bartosz Spiaczka kimdir

Bartosz Spiaczka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Spiaczka şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sokół Rakoniewice, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski,

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Bartosz Spiaczka nereli

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