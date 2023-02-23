Bartosz Szeliga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Szeliga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Szeliga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Szeliga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Szeliga 10 Ocak 1993 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Szeliga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Szeliga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Bartosz Szeliga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Szeliga'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Szeliga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Szeliga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Szeliga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Szeliga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Sandecja

21 Ocak 2013 yılında Piast Gliwice

31 Aralık 2013 yılında Sandecja

1 Ocak 2014 yılında Piast Gliwice

24 Ağustos 2017 yılında Termalica

26 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

Bartosz Szeliga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Szeliga şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Bartosz Szeliga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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