Bartosz Talar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Talar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Talar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Talar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Talar 23 Eylül 2002 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Talar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gol International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Talar'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Talar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Talar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Talar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Talar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dunajec

2 Ağustos 2019 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2021 yılında Olymp. Lyon B

12 Ağustos 2022 yılında Wisla Krakow

Bartosz Talar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Talar şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bartosz Talar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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