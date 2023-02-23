Bartosz Zarebski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Zarebski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Zarebski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Zarebski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Zarebski 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Zarębski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Zarebski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDEN EYE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Zarebski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Zarebski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Zarebski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Zarebski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Zarebski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

15 Şubat 2021 yılında GKS Tychy

Bartosz Zarebski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Zarebski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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