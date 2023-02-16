Bartu Baladin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Baladin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartu Baladin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartu Baladin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bartu Baladin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Baladin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartu Baladin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartu Baladin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartu Baladin 2 Eylül 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bartu Baladın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartu Baladin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profoot Management Agency yapmaktadır. Bartu Baladin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bartu Baladin'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartu Baladinboyu ve yaşı kaç

Bartu Baladin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartu Baladin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bartu Baladin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartu Baladin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2011 yılında Bilinmiyor

27 Ocak 2012 yılında Bucaspor Alt

17 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

12 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U17

11 Eylül 2014 yılında Modafen

1 Ağu 2015 yılında Düzcespor

16 Eylül 2015 yılında Arnavutköy Bld

15 Ocak 2016 yılında Alanyaspor U21

6 Eylül 2016 yılında İstanbul Kulübü

22 Eylül 2017 yılında Ayvalıkgücü Bld

13 Ekim 2017 yılında B. Yeniçarşı

31 Ocak 2018 yılında HEASK

27 Ağu 2019 yılında Mardin Başak

17 Eylül 2020 yılında Şile Yıldızspor

22 Ocak 2021 yılında Siirt İÖİ

8 Şubat 2022 yılında Tepecik Spor

22 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

Bartu Baladin kimdir

Bartu Baladin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartu Baladin şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bartu Baladin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Tobias Missner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Missner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Missner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Missner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay İravul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay İravul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maurice Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maurice Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdi Kasapoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Kasapoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdi Kasapoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Kasapoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları