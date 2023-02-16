Bartu Baladin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Baladin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartu Baladin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartu Baladin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartu Baladin 2 Eylül 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bartu Baladın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartu Baladin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profoot Management Agency yapmaktadır. Bartu Baladin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bartu Baladin'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartu Baladin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartu Baladin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bartu Baladin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartu Baladin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2011 yılında Bilinmiyor

27 Ocak 2012 yılında Bucaspor Alt

17 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

12 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U17

11 Eylül 2014 yılında Modafen

1 Ağu 2015 yılında Düzcespor

16 Eylül 2015 yılında Arnavutköy Bld

15 Ocak 2016 yılında Alanyaspor U21

6 Eylül 2016 yılında İstanbul Kulübü

22 Eylül 2017 yılında Ayvalıkgücü Bld

13 Ekim 2017 yılında B. Yeniçarşı

31 Ocak 2018 yılında HEASK

27 Ağu 2019 yılında Mardin Başak

17 Eylül 2020 yılında Şile Yıldızspor

22 Ocak 2021 yılında Siirt İÖİ

8 Şubat 2022 yılında Tepecik Spor

22 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

Bartu Baladin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartu Baladin şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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