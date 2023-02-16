Bartu Dinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Dinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartu Dinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartu Dinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartu Dinc 6 Mayıs 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bartu Dinç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartu Dinc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartu Dinc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bartu Dinc'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartu Dinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartu Dinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bartu Dinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartu Dinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Göztepe U19

29 Eylül 2022 yılında Bilinmiyor

18 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Bartu Dinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartu Dinc şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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