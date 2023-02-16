Bartu Gocmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Gocmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartu Gocmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartu Gocmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartu Gocmen 1 Ocak 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bartu Göçmen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartu Gocmen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Bartu Gocmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartu Gocmen'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartu Gocmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bartuugocmen/

Bartu Gocmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartu Gocmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartu Gocmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartu Gocmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Eskişehirspor

Bartu Gocmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartu Gocmen şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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