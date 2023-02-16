Bartu Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartu Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartu Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartu Kaya 13 Temmuz 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartu Kaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartu Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartu Kaya'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartu Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bartukaya35/

Bartu Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartu Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bartu Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartu Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında İzmirspor

12 Ekim 2018 yılında Aliağa FK

15 Ocak 2020 yılında Çiğli Belediye

1 Haziran 2021 yılında Kuşadasıspor

25 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Bartu Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartu Kaya şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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