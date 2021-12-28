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Bartu Küçükçağlayan ezberleri bozarak etek giydi! Sosyal medyada tepki gördü! "İyice şaşırdınız"

Baba olmaya hazırlanan oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan etekle sahneye çıkması sosyal medyada eleştirildi.

Merve Küçükçağlayan ile 2019 yılında hayatını birleştiren oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, geçtiğimiz aylarda baba olacağının müjdesini vermişti.

Eşine, 'Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size...' sözleriyle seslenen Bartu Küçükçağlayan bu kez sahne kıyafetiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bartu Küçükçağlayan ezberleri bozarak etek giydi! Sosyal medyada tepki gördü! İyice şaşırdınız

ETEK GİYDİ

Konser veren 38 yaşındaki şarkıcının sahneye etek giyerek çıkması sosyal medyada olay yarattı. Giyim tarzıyla ezberleri bozan Küçükçağlayan'ın daha önce de eteğe benzer kıyafetler tercih ettiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, "İyice şaşırdınız", "Çok mini" ve "Neden" gibi yorumlarda bulundu.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Eskişehir’de doğan Küçükçağlayan 2001’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak İstanbul’a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore’lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam’ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı.

Bartu Küçükçağlayan hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Bartu Küçükçağlayan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında?

Bartu Küçükçağlayan ezberleri bozarak etek giydi! Sosyal medyada tepki gördü! İyice şaşırdınız

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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