Bartul Markovina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartul Markovina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartul Markovina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartul Markovina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartul Markovina 3 Ağu 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartul Markovina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartul Markovina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bartul Markovina'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 30 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartul Markovina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartul Markovina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartul Markovina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartul Markovina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2015 yılında Adriatic Split

26 Ağu 2016 yılında Hajduk U17

21 Ağu 2017 yılında NK Solin U19

17 Ağu 2018 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Dugopolje

24 Ocak 2020 yılında San Luigi

19 Ağu 2020 yılında Junak Sinj

4 Şubat 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Bartul Markovina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartul Markovina şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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