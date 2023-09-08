BARÜ’de ilk yardımda bir ilk

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Sağlık Bakanlığı tarafından "İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi" noktasında yetkilendirilen bölgedeki ilk ve tek merkez oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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BARÜ’de ilk yardımda bir ilk

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Sağlık Bakanlığı tarafından "İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi" noktasında yetkilendirilen bölgedeki ilk ve tek merkez oldu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bu yıl hizmete alınan İlk Yardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından eğitici eğitimi alanında yetkilendirildi. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda önemli çalışmaların yapıldığı BARÜ, böylece bu alanda Batı Karadeniz Bölgesindeki ilk ve tek merkez oldu. İlk yardım eğitmenliği yapabilmek için yeterliliklerinin sağlanmasının hedeflendiği İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi ile hayat kurtarmaya ya da tehlikeleri en aza indirmeye yönelik detaylı uygulamalar yapılacak. Merkez bünyesindeki çalışmalarla teorik eğitimlerin yanı sıra belirli senaryolar üzerinde rol-play ve vaka çalışmaları da yapılarak yetkinliklerin pekiştirilmesi sağlanacak. BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, merkezin hizmete açıldıktan sadece birkaç ay sonra Sağlık Bakanlığı tarafından "İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi" olarak onaylanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çelik, "Bartın Üniversitesi olarak sadece ilimiz değil, Batı Karadeniz bölgesine hizmet edebilecek kapasitede bir İlk Yardım Eğitimi ve Eğitici Eğitim Merkezi hayaliyle yola çıktık ve merkezimizi kurduk. Yapılan incelemeler neticesinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi" sertifikasını almaya hak kazandık. Merkezimizde hayatın her alanında ilk yardıma hazırlıklı olunması düşüncesiyle özveriyle yaptığımız çalışmalar devam edecek. Bu düşüncelerle destekleri dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a ve yakın ilgileri için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sayın Alpaslan Erol'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yetkilendirilen merkezin önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Geçtiğimiz yıllarda arka arkaya yaşadığımız doğal afetler gösterdi ki toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri ilk yardım bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirilmesidir. Yaşam kurtarma becerilerini öğretmenin yanında insanların kendi kendilerine yardım edebilmeleri açısından da önemli olan bu alanda hedeflerimizi daha ileriye taşıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştiren Üniversitemizin, ilk yardım alanında eğiticilerin eğitildiği bir merkez olarak yetkilendirilmesinden büyük mutluluk duyduk. Bu düşüncelerle bizleri yakından takip ederek yarınlara olan yürüyüşümüzde destek veren Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunuyorum. Kurumsal ilerleyişimizdeki katkıları için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sevim Çelik'e, yakın ilgileri için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sayın Alpaslan Erol'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BARÜ’de ilk yardımda bir ilk

BARÜ’de ilk yardımda bir ilk

BARÜ’de ilk yardımda bir ilk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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