Baruj Aburto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baruj Aburto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baruj Aburto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baruj Aburto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baruj Aburto 22 Şubat 2002 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Baruj Abá Aburto Argote şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baruj Aburto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Baruj Aburto'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Baruj Aburto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/barujaburtoa.11/

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http://www.facebook.com/baruj.aburto

Baruj Aburto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baruj Aburto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Baruj Aburto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baruj Aburto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sport Boys U20

1 Temmuz 2017 yılında Tigres FC U20

1 Ocak 2018 yılında Cantolao II

1 Temmuz 2018 yılında Envigado U20

1 Ağustos 2019 yılında Alian. Lima U20

10 Mayıs 2021 yılında Chavelines

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Baruj Aburto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baruj Aburto şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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