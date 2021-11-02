Baryum Sülfat ne demek, TDK'ya göre Baryum Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baryum sülfat ne demek? Baryum sülfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baryum sülfat kelimesi. Peki baryum sülfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baryum sülfat nedir, baryum sülfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARYUM SÜLFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baryum sülfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baryum sülfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barit

