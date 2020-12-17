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  3. Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 4.5 santimlik tümörü görünce şok oldu!

Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 4.5 santimlik tümörü görünce şok oldu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle hastaneye giden 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş isimli kadının beyninde yapılan incelemeler sonucu 4.5 santim büyüklüğünde tümör çıktı. Acil ameliyata alınan kadın sağlığına kavuşurken ameliyatı yapan Dr. Hasan İdiz ameliyat süreci hakkında bilgi verdi.

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17 Aralık 2020 Perşembe 11:49
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