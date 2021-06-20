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Baş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izle

ATV'nin yepyeni dizisi Baş Belası ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kesintisiz internetten izlemek isteyenler için haberimizde BBaş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izle linklerine yer verdik...

Baş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izle

Tanıtım videolarıyla izleyicinin ilgisini çeken ATV'nin yeni dizisi Baş Belası güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler Baş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izle linklerine haberimizden ulaşabilir. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAŞ BELASI İLK BÖLÜM İZLE

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

BAŞ BELASI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV BAŞ BELASI İLK BÖLÜM  İZLE

{TITLE_STRIP}Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Baş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izleBaş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası ilk bölüm izle

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