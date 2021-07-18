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Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle

ATV'nin ilgiyle izlenen dizileri arasında yerini alan Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. İşte Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle linkleri...

Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle

Pazar günleri ATV'de ekrana gelen Baş Belası dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin bu bölümünde İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi? sorusunu merak ediyorsanız diziyi kaçırmamalısınız. Biz de haberimizde sizler için Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BAŞ BELASI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur.

Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider.

İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.

Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV BAŞ BELASI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle

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