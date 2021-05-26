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Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

ATV kanalında yayın hayatına başlayacak olan Baş Belası dizisi hakkında detaylar merakla araştırılıyor. Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Ekranlara yeni gelecek olan Baş Belası dizisi hakkında merakla araştırma yapılıyor. Yayınlanan fragmanı şimdiden yüz binlerce izlenen dizi için meraklı bekleyiş sürüyor. Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler? Sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

BAŞ BELASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Sezonluk dizilerin ara vermesi sonucunda yaz dizileri heyecanla bekleniyor. İddialı yapımlar arasında olan Baş Belası dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Fragmanıyla dikkatleri çeken dizinin ne zaman başlayacağı dizi severler tarafından en çok aratılanlar arasına girdi. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak dizinin haziran ayında yayın hayatına başlayacağı söyleniyor.

KONUSU NE? NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baş Belası dizisi kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü’nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek’in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara’yla sık sık karşı karşıya getirecek. Baş Belası birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak. 

Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yaz sezonunda izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası dizisinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alırken bu ikiliye Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

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