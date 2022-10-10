Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) Tanımı;

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Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) Maaşları

Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.02

Meslek Adı :

Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bıçkı fabrikasında ekip faaliyetine nezaret edip tomrukları, kadron kalas veya tahta halinde biçen bıçkı tezgahlarının çalışmasını kontrol eden kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Bıçkıcı (Bıçkıcı Fabrikası) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Testere ağzına sürülen ağacın itilme basıncını ayarlamak,

b) Tomruğu bıçkı tezgahı tablasına yerleştiren mekanizmayı çalıştırıp veya tomruğu tablaya indirmeleri için diğer işçilere işaret vermek,

c) Tablayı bıçkı ağzına doğru sürerek tomruk üzerinde birkaç kesik yer hasıl ettikten sonra tablayı tekrar başlangıç durumuna getirmek,

d) Tomrukların biçilmek suretiyle meydana çıkan yüzlerine bakarak kalitelerini tayin ederek tomruğun diğer yüzünü biçmek için diğer işçilere işaret vererek tomruğu alt üst etmek,

e) Kerestenin kriş kalas ve tahta haline getirilmesi işlerine de ayrıca nezaret etmek,

f) Ağızları kırılmış veya körlenmiş testereleri değiştirerek veya bunların değiştirilmelerini sağlamak,

g) Kullanılan bıçkının tipine veya imal edilen maddenin cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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