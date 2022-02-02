Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Maaşları

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 10250_TL'dir. En düşük Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu maaşı 8950_TL, En yüksek ise 11550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.10

Meslek Adı :

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlu olduğu laboratuvarda gerekli inceleme ve test işlemlerinin yapılmasını sağlama ve laboratuvarda çalışanları sevk ve idare etme işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumlu olunan laboratuvarda yapılacak işlerin organizasyonunu ve planlamasını yapmak,

b) Laboratuvarda ihtiyaç duyulan inceleme ve test malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,

c) Laboratuvarda çalışan personeli sevk ve idare etmek, çalışmalarını izlemek ve kontrol etmek,

d) Laboratuvarda yapılan gerekli inceleme ve test işlemlerini kontrol etmek,

e) Laboratuvarda yapılan işlemlerle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

f) Laboratuvarda yapılan işlemlerle ilgili rapor hazırlamak, üst birimlere sunmak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel

Meslek : EVET

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