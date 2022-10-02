Baş Mücellit Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baş Mücellit görev tanımı nedir, Baş Mücellit ne iş yapar, Baş Mücellit olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baş Mücellit mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baş Mücellit Tanımı;

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Baş Mücellit Maaşı Ne Kadar? 2022 Baş Mücellit Maaşları

Baş Mücellit maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baş Mücellit maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baş Mücellit iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.09

Meslek Adı :

Baş Mücellit

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Matbaada basılan malzemelerin (dergi, broşür, katalog, kitap vs.) kesilmesi, kırılması, harmanlanması, dikilmesi, takılması ve ciltlenmesi işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Mücellit, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planlama sorumlusu tarafından kendisine yazılı olarak verilen yapılacak işler listesinde yer alan müşteri taleplerine ve işin aciliyetine göre işin yapılmasını sağlamak,

b) Ofset baskıdan ham halde çıkan ve mücellithaneye teslim edilen dokümanlar /malzemelerin siparişin şekline göre lazerle özel olarak hazırlanan bıçaklarla kesilmesi işlemine nezaret etmek,

c) Malzemenin uygun ölçülere göre kesilmesini müteakip kırım makinesi ile kağıtların istenilen şekilde katlanması işlemine nezaret etmek,

d) Kitap ve dergi imalatında ise basımı ve kırımı biten malzemenin harmanlanmasına (dikiş işlemi öncesinde işin tasarlandığı sayfa düzeneğine getirilmesi ve sayfa sayısına göre dizilmesi) işine nezaret etmek,

e) Söz konusu malzemenin sayfalar veya formalar (16 Sayfa) halinde tel dikişle ya da formalar halinde iplik dikiş ile dikilmesi işine nezaret etmek,

f) En son noktada ise formaların veya sayfaların tasarımdaki son haline gelecek şekilde toparlanması yani ciltlenmesi işlemine nezaret etmek,

g) Söz konusu işlemlerin yapılması sırasında ilgili makineleri kullanan operatörlere ve makine ayarlarının yapılmasına yardımcı olmak, oluşabilecek sorunlara ve olası makine arızalarına çözüm üretmek,

h) Mücellithanede kullanılan makinelerin belirli periyotlarla bakımını ve yağlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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