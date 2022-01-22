Baş Mühendis (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baş Mühendis (Gemi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baş Mühendis (Gemi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baş Mühendis (Gemi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baş Mühendis (Gemi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baş Mühendis (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baş Mühendis (Gemi) Maaşları

Baş Mühendis (Gemi) maaşı ortalama olarak aylık 14250_TL'dir. En düşük Baş Mühendis (Gemi) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baş Mühendis (Gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2144.16

Meslek Adı :

Baş Mühendis (Gemi) Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine dairesi ve geminin makine ile ilgili bütün sistem ve teçhizatının düzenini, temizliğini, makinelerin tekniğine uygun ve ekonomik şekilde çalıştırılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Mühendis (Gemi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine dairesi ve geminin makine ile ilgili bütün sistem ve teçhizatının düzenini ve temizliğini sağlamak,

b) Makinelerin tekniğine uygun ve ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlamak,

c) Makine ve elektrikle ilgili gemide bulunması gereken malzeme ve yedek parçaları tespit etmek, yetkililerden talep etmek, gemiye gelen yedek parça ve malzemeleri kontrol ederek teslim almak,

d) Geminin ihtiyacı olan yağ, yakıt su ve kimyasal madde miktarını tespit ve temin etmek,

e) Emniyet ve kirliliği önleme ile ilgili sistemlerin ve teçhizatın bakımlarını yaptırmak,

f) Acil durumlarda nasıl davranılacağı konusunda makine personelinin eğitimine katkı sağlamak,

g) Personelin iş emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

h) Makine kısmına gelen bilgileri personele duyurmak,

i) Makine ile ilgili sistemlerin ve teçhizatın sörveye hazırlanmasını sağlamak,

j) Makine personelinin liman, seyir vardiyalarını onaylamak, düzenlemek, kontrol etmek,

k) Kendi sorumluluğundaki makine ve teçhizatın gerekli kontrollerinin ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Makine kısmına ait yazışmaları hazırlamak/hazırlatmak,

m) Makine dairesiyle ilgili yakıt, yağ işlerinden dolayı yapılacak boşaltmalarda deniz denetimini yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

n) Acil durumlarda ilgili prosedürlerin makine bölümüne yüklediği görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Baş Mühendis (Gemi) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?