Bas Van Den Eynden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bas Van Den Eynden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bas Van Den Eynden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bas Van Den Eynden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bas Van Den Eynden 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Bas Karel Van den Eynden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bas Van Den Eynden Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Bas Van Den Eynden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bas Van Den Eynden'nin KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bas Van Den Eynden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bas Van Den Eynden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bas Van Den Eynden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bas Van Den Eynden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen

Bas Van Den Eynden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bas Van Den Eynden şuan KV Mechelen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bas Van Den Eynden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Mechelen (-2020)

Belçika U17 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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