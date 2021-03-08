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Basa isminin anlamı nedir, Basa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Basa isminin anlamı; üstün, baskın, fazla demektir. Bu içeriğimizde Basa isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Basa isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Basa isminin anlamı nedir, Basa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basa ismi ne demek, Basa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Basa İsminin anlamı nedir? TDK Basa anlamı:

TDK'da Basa ismi yer almamaktadır.

Basa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Basa ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Basa isminin kökeni:

Basa ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Basa ismini kullanmamaktadır.

Basa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Basa isminin rengi:

Siyah

Basa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Basa isminin Harf Analizi Nedir ?

Basa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Basa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

S : 22

A : 1

= 26 Basa İsminin Numeroloji Toplamı 26’dir.

Basa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Basa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

B: 2   A: 1   S: 1   A: 1 = 5

5 0 = 5 Kader sayısıdır

Basa isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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