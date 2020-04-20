Başak Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında altıncı sırada olan Başak burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Başak Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

BAŞAK BURCU GRUBU

Toprak grubundan olan Başak burçları, türünde değişkenlik özelliğini bulundurmaktadır.

BAŞAK BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Merkür

BAŞAK BURCU RENGİ

Açık sarı, açık mavi, turkuvaz

BAŞAK BURCU UĞURLU TAŞI

Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet

BAŞAK BURCU UĞURLU SAYISI

5

BAŞAK BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Çarşamba

BAŞAK BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Boğa, Balık, İkizler

BAŞAK BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Akrep, Aslan, Kova

BAŞAK BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Paris, Bostoni, Kudüs

BAŞAK BURCUNUN METALİ

Civa

BAŞAK BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak

BAŞAK BURCUNUN AĞAÇLARI

Fındık, kayın, meşe

BAŞAK BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi hizmet ederek arıyorum'

BAŞAK BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çalışkan ve pratik özelliklerini daima çevresine hissettiren Başak burçları, hayatları boyunca yorulmadan çalışmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Eleştirel tavrı ve sivri dili ile karşısındaki kişiyi umursamadan üzebilir. Karşısındaki ile arasına mutlaka bir sınır koyan Başak burçları kendilerini asla kullandırtmazlar. Görünüşleri ise genellikle soğuk ve mesafelidir. Çoğu zaman mükemmeliyetçi bir tavır sergilerler. Temizlik, titizlik onlar için çok önemlidir.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Genelde uzun ve koyu renkli saçlara sahip Başak burçlarının uzun boyları vardır. Yüzü ise esmer ya da pembe beyaz gibidir. Gözleri koyu tonlarda olup bakışları da etkileyicidir. Her zaman kaliteli bir yaşam isteyen Başaklar bu durumu giyim tarzlarına yansıtır. Kendi hesabını iyi bildiği için bütçesine uygun alışveriş yapar.

BAŞAK BURCU KADINI

Çoğu Başak kadını evlilik ile kendilerini aynı kefeye koyamaz. Fazlaca detaycı ve eleştirel bir dile sahip oldukları için onu seven kişileri genellikle kendilerinden uzaklaştırır. Mükemmeliyetçiliği ve bencilliği bir araya getirince çekilmez bir Başak kadını ortaya çıkar. Her zaman iş odaklı hayatlarını sürdürdükleri için başarıya ulaşma aşamasında bütün engelleri yıkıp geçerler. Taraf tutmuyor gibi görünse de taraflı konuşur. Bunları gidermek için Başak kadınının karşısındakiyle empati kurmasına ihtiyaç vardır. İşi kadar evi de ön planda tutan bu kadınlar, çocuklarıyla muhteşem bir iletişim içindedir. Yetiştirdiği çocuklar gelecekte terbiyeli ve saygılı birer bireyler olarak hayatlarına devam edebilir.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ

Başak burcu kadını gibi başak burcu erkeği mantık çerçevesinde hareket eder. Akılcı ve pratik olmaları onlara ne kadar fayda sağlasa da eleştirel ve titiz yönleri onları çoğu zaman hayata karşı zorlayabilir. Genelde disiplin duygusuna bağlı olarak çocuklarıyla iletişim yönünden zorluk yaşayabilirler. İyi bir aile babası olarak görülür fakat bu konuyu her zaman askıya alır. Kendilerinden asla ödün vermezler. Bunun yanına ısrarcılık ve mükemmeliyetçiliği de eklerlerse işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokabilir.

BAŞAK BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Aşk hayatına her zaman mantık çerçevesinden bakan Başak burçları için sevgili ve evlilik ilişkileri büyük oranda zordur. Aşkı mantık süzgecinden geçiren Başaklar daima idealleri yolunda yaşamaya çalışırlar. Mükemmeliyetçiliği, eleştirel yönü, sürekli memnuniyetsiz tavrı gibi durumları çokça yaşayan ve karşısındakine yaşatan bu kişiler, eşini ve sevgilisini sıklıkla zorlayabilir hatta bıktırabilir. Aşk isteyen Başakların aşkın ince detayların sorgulamaktansa geneli ile bir bütün olmaya çalışmalı ve karşısındaki insanlarla empati kurarak onları anlaması gerekir.

BAŞAK BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

Yaşamlarında öncelik sırası her zaman iş hayatı olan Başaklarla çalışmak çok zordur. Mükemmeliyetçilik olgusu yüzünden iş hayatında yanındaki daima zorlar. Onunla tartışırsanız siz zararlı çıkarsınız. En ufak bir yanlışınız da sizi affetmez. İş de başarısız kalırsanız Başak burcunun suçlamalarına mecbursunuz.

BAŞAK BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

Hayatta her şeyi kaya takan ve genelde neşeli bir ruh haline bürünemeyen Başak burçları, sinir sistemini oldukça etkiler. Düzensiz beslenmeden kaynaklı olarak da bağırsak problemleri yaşayan bu kişilerin yiyip içtiklerine dikkat etmesi gerekir. Yağlı ve baharatlı yiyecekler ve kahve yerine beyaz et, peynir, bol meyve, balık, yoğurt tüketmeleri tavsiye edilir.

YÜKSELEN BURCU BAŞAK OLANLAR

Alçakgönüllülük ve adaletli olma yükselen burcu Başak olan kişilerde çoğunlukla görülür. Keskin zekası ve çalışkanlığıyla hedeflerinin daima peşinden koşan bu kişiler, hayatlarında sürekli zirveye oynarlar. Disiplinli olmaları da gittikleri bu yolda onlara çokça kolaylık sağlayacaktır.

BAŞAK BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

Temizliğine ve titizliğine önem veren bu burçlar için parfüm, bornoz, havlu, traş makinesi gibi fonksiyonel hediyeler alabilirsiniz. Bunların yanında antika eşyalar, kişisel gelişim kitapları, bilgisayar, masa lambası ve tablo hediye edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

Başak burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Ali Sunal, Rafet El Roman, Alper Saldıran, Andrew Lincoln, Aras Bulut İynemli, Can Temiz, Dylan O’brien, Gökhan Türkmen, James Marsden, Jensen Ackles, Keanu Reeves, Ludacris, Mabel Matiz, Martin Freeman, Paul Walker, Cansel Elçin, Tommy Lee Jones, Ümit Kantarcılar, Yusuf Akgün ve Michael Jackson'dır. Başak burcunun kadın ünlüleri; Amanda Schull, Angel Coulby, Algı Eke, Begüm Birgören, Bergüzar Korel, Blake Lively, Ceyda Ateş, Claudia Schiffer, Duygu Yetiş, Ebru Cündübeyoğlu, Ece Uslu, Eda Taşpınar, Evrim Solmaz, Gamze Özçelik, Gülben Ergen, Hande Ataizi, Katerina Graham, Lea Michele, Marlee Matlin, Merve Boluğur, Pınar Altuğ, Pink, Rose McGowan, Saadet Işıl Aksoy, Salma Hayek, Sarah Roemer, Shania Twain, Sophia Loren, Yağmur Tanrısevsin, Belgin Erdoğan, Beyonce ve Cameron Diaz'dır.