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  3. Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ Boz ile Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinden 8 kişi gözaltına alınmış, dede Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıkmış, Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, Hasan Yağal'ın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Tüm Türkiye bu olayı konuşurken tutuklanan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.

Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

CAN GÖKTUĞ BOZ DA BU HAPİSHANEDE 

Öte yandan Yağal'ın götürüldüğü cezaevinde mimar Başak Cengiz'i  samuray kılıcı ile bıçaklayarak öldüren Can Göktuğ Boz'un da olduğu öğrenildi. 

Bilindiği gibi 10 Kasım Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen mimar Başak Cengiz,  Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde samuray kılıçlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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