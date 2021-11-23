Başak Cengiz'in ismi üniversitesinde yaşatılacak: "Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, geçtiğimiz günlerde bir cani tarafından acımasızca katleden Başak Cengiz'in ismi, eğitim gördüğü üniversitenin fakültesine verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin, 22 Kasım 2021 tarihli sayısında, Başak Cengiz'in adının yaşatılması için karar verildi. Karara göre; vahşice katledilen genç mimarın, eğitim gördüğü okulun fakültesine ismi verilecek. Fakülte ismi "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olacak. Karabük Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler onun ismiyle yaşayacak. BAŞAK CENGİZ MİMARLIK FAKÜLTESİ Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. başak cengizkarabük üniversitesimimarlık fakültesibaşak cengiz fakültesi