Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişi ile ilgili flaş gelişme

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı, hedef alan V.M. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 16 Haziran günü adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliği tarafından 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklandı.

V.M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, V.M. hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir gün sonra cezaevinden çıkan V.M. kararla ev hapsinde kalacak.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'da V.M. tarafından hedef alınmıştı. V.M.'nin Twitter hesabında yaptığı paylaşım sonrası Başak Demirtaş'a çok sayıda destek paylaşımı yapılmıştı.

Twitter'daki bu paylaşıma; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepki göstermişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından harekete geçmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada:'Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' denilmişti.

Başlatılan soruşturmada V.M. gözaltına alınmıştı.

V.M., 16 Haziran'da adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.