Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? | Ülkelere göre aşılanma oranlarıCedi Osman 25 sayıyla takımı Cavaliers'ı taşıdı! İşte, NBA'de gecenin sonuçlarıDYK kursları açıldı mı son dakika? DYK kursları açılacak mı 2021?Tuzla'dan Cinderesi bölgesine yardım tırları gitmeye devam ediyor!Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Harp ve vazife malullerinin ödemeleri yarın hesaplardaBoyner ailesinin bir üyesi daha eksildi: Ayten Boyner hayatını kaybetti | Ayten Boyner kimdir?Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"Ayten Boyner kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner Öldü mü? Neden öldü?Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi: Brezilyalı Hulk'la görüşmelere başlandı!Göreve başlayan ABD Başkanı Biden gizli bir mesaj yayınlandı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Başak Sayan'dan sevenlerine kötü haber geldi. Sayan, 10 gün önce yakalandığı koronavirüsü yendiğini söyledi.

Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Başak Sayan 10 gün önce koronavirüse yakalandığını ve atlattığını açıkladı.

Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

Hastalığı atlattıktan sonra açıklama yapan Sayan karantina dönemini şu sözlerle anlattı:

Oyuncu, ‘’Eve kargo geliyor, haftada bir alışveriş günü. Oradan kapmış olabilirim’’ dedi. Hastalığı semptomsuz geçiren Başak Sayan, karantinada biraz da olsa yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğinin altınız çizdi.

Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

İşte Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

"EVDEN DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"

"Her hastalık kişinin zihinsel bir durumunun dış dünyadaki yansımasıdır. 10 gün önce idrar yolu enfeksiyonu geçirirken konulan kovid teşhisiyle birlikte odama kapanıp karantinada zaman geçirirken neden evden dışarı hiç çıkmadığım halde ve evde başka kimse pozitif olmadığı halde hastalandığımı anladım.

Başak Sayan: "Kargodan koronavirüs kaptım"

" BU SÜREÇTE DİNLENMİŞ VE YENİLENMİŞ HİSSETTİM"

Bir süredir o kadar yorgundum ve her şeye koşturmaktan o kadar bitkin düşmüştüm ki Murat’a sürekli benim biraz durmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım var, birkaç gün hiçbir şey yapmadan bomboş durmam gerek diyor ama arkasından nasıl olacak, çocuklar var, sorumluluklar var diye bunun imkansız olduğunu tekrarlayıp duruyordum. Ve birden kovid teşhisi kondu. Hiç semptomsuz geçirdiğim hastalığımla odamda karantinayken özlediğim o durma, hiçbir şey yapmama hissini sonuna kadar yaşadım. İlk 3 gün günde 16 saat uyudum. Uyandığımda kitap okuyor, film izliyor ve yalnızlığın tadını çıkartıyordum. Karantina bittiğinde o kadar dinlenmiş ve yenilenmiş hissediyordum ki kendimi, şükrettim bu sürece.

"BİRAZ DAHA AKILLANDIM"

Bela dediklerimizin de bir nedeni var hayatta. Neticede yenilenmiş, dinlenmiş olarak yeniden kolları sıvadım. Ancak biraz daha akıllandım şimdi. Durmaya ihtiyacım olduğunda durmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım olduğumda bunu yapmaya söz verdim kendime. İşler bensiz de yürüyormuş bir şekilde. Her insan kendi cennetini de cehennemini de kendi yaratıyor neticede. Eğer sizi sıkıştıran bir hissiniz varsa kulak verin ona. Zira vermediğiniz zaman o duygu yaşamınızda var olabileceği bir yol buluyor kendine. Herkese kucak dolusu sevgilerimle..."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT