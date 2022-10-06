Başakşehir 0 -0 Rigas FS | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, A Grubu 3. hafta maçında Rigas FS ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında RFS yarı sahasının ortalarında topla buluşan Lima'nın, rakip ceza sahasına yerden gönderdiği topu Traore arka direkte önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Steinbors ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. RFS savunmasından seken ve ceza sahası dışına açılan topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Steinbors son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Başakşehir 0 -0 Rigas FS | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Serdar'ın yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekti, meşin yuvarlağı önünde bulan Berkay'ın dönerek şutunda, top kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net fırsatı kullanamadı. Deniz Türüç sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Başakşehir 0 -0 Rigas FS | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Stat: Skonto

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Münir), Traore, Serdar Gürler, Okaka

Kırmızı kart: Dk. 70 Simkovic (RFS)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Traore (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Mares, Dk. 90+3 Steinbors (RFS)

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