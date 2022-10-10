Başakşehir 0 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 9.haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı, Başakşehir ise ilk kez yenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başakşehir 0 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

Başakşehir 0 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Başakşehir 0 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Biglia, Traore, Berkay Özcan (Dk. 78 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 62 Okaka), Mounir (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Keny (Dk. 46 Serdar Gürler)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 78 Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 61 Hakan Arslan), Njie (Dk. 67 Gradel), Dia Saba, Yatabare

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 85 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 69 Ndayishimiye, Dk. 90+3 Traore (Medipol Başakşehir)

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