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Başakşehir 1– 0 Yeni Malatya | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Başakşehir ile Yeni Malatya karşı karşıya geldi. Maç sonucu Medipol Başakşehir, Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup ederek 4 maç sonra kazandı.

Başakşehir 1– 0 Yeni Malatya | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic, sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Başakşehir 1– 0 Yeni Malatya | Maç sonucu, özeti

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Berkay Özcan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kenan Özer'in sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas önünde Tetteh kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Başakşehir 1– 0 Yeni Malatya | Maç sonucu, özeti

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Serdar'ın altıpas önüne kestiği topa Atabey yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Serdar Gürler kontrol etti. Rakibinden topu kurtaran Serdar yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Serdar bir kez daha sert vurdu, bu kez de meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

82. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Deniz Türüç ceza sahasına girdi. Altıpas önüne yerden gönderdiği topa Atabey ayak içiyle vurdu, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir 1– 0 Yeni Malatya | Maç sonucu, özeti

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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