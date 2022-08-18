Başakşehir 1 - 1 Antwerp| Maç sonucu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Play- Off Turu ilk maçında Antwerp ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başakşehir 1 - 1 Antwerp| Maç sonucu

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez'de kaldı.

22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler'in kaptırdığı topu önünde bulan Frey'in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.

Başakşehir 1 - 1 Antwerp| Maç sonucu

33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp'ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Başakşehir 1 - 1 Antwerp| Maç sonucu

49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Başakşehir 1 - 1 Antwerp| Maç sonucu

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Aleksic), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ahmet Touba), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 72 Deniz Türüç), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka

Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, De Laet (Dk. 62 Bataille), Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 76 Scott), Nainggolan (Dk. 87 Miyoshi), Vines, Gerkens (Dk. 62 Verstraete), Frey

Goller: Dk. 54 Münir (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Almeida (Antwerp)

Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Frey, Dk. 53 Pacho, Dk. 51 Gerkens (Antwerp)

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