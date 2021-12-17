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Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray- Başakşehir maçının özetini izlemek için tıklayınız.

60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.

82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.

88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 65 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Dk. 66 Halil Dervişoğlu), Morutan, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Babel), Diagne (Dk. 65 Mustafa Muhammed)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 52 Caicara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 78 Lima), Tolga Ciğerci (Dk. 78 Aleksic), Visca (Dk. 90+7 Epureanu), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli (Dk. 52 Gulbrandsen), Okaka

Goller: Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Duarte (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 23 Marcao, Dk. 30 Yedlin, Dk. 90+6 Cicaldau, Dk. 90+6 Babel (Galatasaray), Dk. 35 Chadli, Dk. 87 Ndayishimiye, Dk. 90+1 Gulbrandsen, Dk. 90+9 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Tayfun Altuntaş
Editör
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