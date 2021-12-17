Başakşehir 1 – 1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası gerginlik! Hakem Zorbay Küçük hakkında Necati Ateş'ten çarpıcı iddia! "Arkasında nasıl bir güç varsa"

Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı saygısızlık tepki çekti! "Yazıklar olsun, utanmaz!"

Kars-Erzurum kara yolunda trafik kazası! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var