Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ömer Ali Şahiner'in 18. dakikada attığı golle, Başakşehir 1-0 öne geçti. Masçın, 40. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Atilla Szalai kötü gidişatın önüne geçen ilk golü attı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sarı lacivertlileri öne geçiren golü Dimitris Pelkas attı. 57. dakikada topu ağlarla buluşturan Pelkas'ın golü ile maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 69'a çıkartan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'la olan puan farkını 2'e indirdi. Düşme tehlikesi yaşayan Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.

54. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

57. dakikada Ozan Tufan’ın pasını alan Pelkas, ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

59. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruş öncesi Valencia topu rakibe vermeyince, Mahmut Tekdemir ile tartıştı ve yerde kaldı. Bu tartışma sonunda hakem Cüneyt Çakır, Mahmut Tekdemir’e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

72. dakikada Ömer Ali’nin sol kanattan son çizgiye inip yerden topu içeri çevirdi. Szala’nin uzaklaştırmak istediği top, Aleksic’te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Harun, mutlak gole izin vermedi.

78. dakikada Sosa, yay üzerinden yaptığı ortada arka direkte Novak’ın şık kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

82. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Aleksic’in arka direği ortasını kaleci Harun, Tolga Ciğerci’den önce davranarak kontrol etti.

87. dakikada Visca’nın ara pasında Gulbrandsen topa hareketlendi ancak kalesini terk eden Harun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

88. dakikada beyaz noktaya gelen Visca’nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

90+1. dakikada Sosa’nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Thiam’ın sağ kanattan ortasını Pelkas kontrol edip, pasını arkasından gelen Ferdi’ye aktardı. Ferdi’nin sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

90+5. dakikada Ferdi’nin sağ kanattan son çizgiye inip yerden ortasında kale sahası önünde Thiam dokundu ancak top direğin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Sinan Gümüş'ün sert şutunu kale direği dibinde Volkan Babacan kornere çeldi.