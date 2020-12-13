Başakşehir 1- 2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 44. dakikada Kevin Mirallas'ın attığı golle Gaziantep FK ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Başakşehir'in tek sayısı 56. dakikada Enzo Crivelli'den geldi. 74. dakikada topu ağlarla buluşturan Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Demir, eşitliği bozdu.

Başakşehir - Gaziantep FK maçı Kırmıxı-Siyahlıları 2-1'lük galibiyeti ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. 15 puanda kalan Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla lider Alanyaspor'un 11 puan gerisine düştü..

Başakşehir'i deviren Gaziantep FK ise ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sumudica'nın öğrencileri ligde bu sezon ilk ve tek yenilgisini 1. haftada Galatasaray'a karşı almıştı. 1 maçı eksik olan kırmızı-siyahlılar, 11 maç sonunda puanını 18'e çıkardı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇINDAN DAKİKALAR

14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael, topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.

35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can, topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.

38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top, Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.

44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1

56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta, topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Olkowski'nin ceza sahası içinde sağdan ortasında topa dokunan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.