Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 5.haftasında Başakşehir evinde konuk ettiği Alanyaspor'u Serdar Gürler ve Keny'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 75 Keny), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka (Dk. 75 Traore)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Balkovec (Dk. 86 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Candeias), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı), Eduardo (Dk. 57 Targhalline)

Goller: Dk. 23 Serdar Gürler, Dk. 85 Keny (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Güneş, Dk. 65 Leroy Fer, Dk. 90+2 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Okaka (Medipol Başakşehir)

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