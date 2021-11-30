Kupaya veda etti! Bodrumspor'dan Başakşehir'e şok Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Başakşehir, Bodrumspor'u konuk etti. Başakşehir, 2. Lig ekibi Bodrumspor'a penaltılarda 4-2 mağlup olarak elendi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Medipol Başakşehir, 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırladı. İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir - Bodrumspor maçının ormal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda Medipol Başakşehir'e 3-1 üstünlük kuran TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, toplamda 4-2'lik skorla 5. tura yükseldi. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında çıktığı 7. maçta ilk yenilgisini aldı. BAŞAKŞEHİR - BODRUMSPOR MAÇINDAN DAKİKLAR 7. dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Egemen gole izin vermedi. 24. dakikada Başakşehir öne geçiyor. Lima'nın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sol çaprazdan etkili şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 28. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Atabey'in kafa vuruşu auta gitti. 42. dakikada Yekta'nın kullandığı korner atışında Celal'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 44. dakikada Bodrumspor beraberliği yakaladı. Yekta'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Medeni'nin sert şutu ağlarla buluştu:1-1 51. dakikada Harun'un kullandığı serbest vuruşta Celal'in müsait pozisyondaki kafa vuruşu auta çıktı. 52. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Berkay'ın ceza sahası içinden sert şutu üstten auta çıktı. 72. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Lima'nın pasında kaleye paralele hareket eden Ahmed Kutucu'nun şutunda Egemen topu çeldi, ceza sahası içi sağ çaprazdan Visca'nın şutunda Egemen yine gole izin vermedi. 79. dakikada Visca'nın ceza sahası içine pasında Berkay'ın sert şutu direğin yanından auta çıktı. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 99. dakikada Berkay'ın pasında Visca'nın şutunda top kaleci Egemen'de kaldı. 114. dakikada Bodrumspor gole öne geçem fırsatını yakaladı. Mert Çayır'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi. 115. dakikada Mert'in pasında Halil İbrahim'in sert şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi. 117. dakikada Mert Çayır'ın ceza sahası içinde aşırtma şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi. Başakşehir - Bodrumspor maçının uzatma anlarında da sonuç değişmedi ve tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Turuncu lacivertli takımda Visca, Aleksic ve Epureanu penaltı atışlarını gole çeviremezken, tek gol Lima’nın ayağından geldi. Yeşil beyazlı takımda Sergen, Süleyman ve Omar penaltı atışlarını gole çevirirken, Mert penaltı atışından yararlanamadı. Bodrumspor, 4-2’lik skorla tur atlayan taraf oldu. Berkem Temizel Gece Editörü