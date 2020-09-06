Başakşehir 2 - Fatih Karagümrük 1
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında mücadele etti.
Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
Turuncu-lacivertli takımın gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes Karakuş attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 60. dakikada Camara kaydetti.