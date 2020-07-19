Başakşehir, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu oldu!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 4-3 yenilmesinin ardından Kayserispor maçı bitmeden İstanbul temsilcisi tarihinde ilk kez şampiyonu oldu.

Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor mutlu sona ulaşmıştı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Sapunaru'nun sağ çaprazdan şutunda yerden şutunda kaleci Mert Günok yatarak topa sahip oldu.

80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lung topu çıkardı.

90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Robinho'nun yerden pasında, kale sahası ödünde Demba Ba'nın topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Lung topu uzaklaştırarak golü engelledi.

90+3. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert Günok, topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.

MAÇIN NOTLARI

OKAN BURUK’TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Kritik şampiyonluk mücadelesi öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğmiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Buruk; Aleksic ve Mehmet Topal’ı yedek kulübesine oturturken Elia ve Mahmut Tekdemir’i sahaya sürdü. Başakşehir’in Kayserispor maçı ilk 11’i şöyle: ''Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Elia, Ba."

KAYSERİSPOR’DA 2 CEZALI

Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic’ten yoksun olarak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında şu 11’i sahaya sürdü: "Lung- Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Campanharo, Aksel, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets"

KADINA ŞİDDETE DUR DE!

Karşılaşma öncesinde hem Medipol Başkaşehir hem de Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular oyun alanına ‘Kadına şiddete dur de!’ tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de ‘Kadına şiddete dur de!’ pankartı yer aldı.

MAÇTAKİ İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 84 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Gökhan İnler), Elia (Dk. 56 Aleksic), Crivelli (Dk. 84 Mehmet Topal), Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Dk. 82 Situm), Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets