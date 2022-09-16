Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, A Grubu ikinci maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi Serdar Gürler (2) ve Traore'nin attığı golle 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

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