Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, A Grubu ikinci maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi Serdar Gürler (2) ve Traore'nin attığı golle 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

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Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Münir'in sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topu Ndayishimiye indirdi. Altı pas önünde meşin yuvarlakla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

71. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Venuti, orta sahadan kalecisi Gollini'ye geri pasını gönderdi. Kaleci Gollini ayağında topu fazla tutunca, Serdar Gürler araya girdi ve topu kaptı. Serdar'ın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

89. dakikada Medipol Başakehir 3. golü geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Szysz, geriden gelen Traore'nin önüne pasını gönderdi. Traore'nin yerden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 58 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Aleksic, Münir (Dk. 82 Mesut Özil), Okaka (Dk. 58 Traore)

Fiorentina: Gollini, Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Dk. 67 Biraghi), Bonaventura (Dk 78 Duncan), Mandragora, Maleh (Dk. 67 Barak), Ikone, Saponara (Dk. 78 Kouame), Cabral (Dk. 46 Jovic)

Goller: Dk. 57 ve Dk. 71 Serdar Gürler, Dk. 89 Traore (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 75 Ikone (Fiorentina)

Sarı kart: Dk. 61 Amrabat (Fiorentina)

Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

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