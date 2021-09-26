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Başakşehir 3 - 0 Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyet çıkaran Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Başakşehir'de Stefano Okaka sahneye çıkarken, hat-trick yaptı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Başakşehir 3 - 0 Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'işn 7. haftasında maç evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+1 Emre Kaplan), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Deniz Türüç (Dk. 72 Chadli), Okaka (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan (Dk. 64 Sabo), Alper Potuk (Dk. 85 Dokovic), Boyd (Dk. 64 Umar), Dabo, Bolasie (Dk. 64 Pohjanpalo), Remy (Dk. 76 Deniz Hümmet)

Goller: Dk. 25, Dk. 55 ve Dk. 75 Okaka (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

50. dakikada soldan gelişen atakta Deniz Türüç'ün yandan pasında Okaka topun üzerinden atladı. Arkadan bindirme yapan Visca savunmadan önce ceza sahası içinde kontrol ettiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın şutunda Gökhan'ın müdahale ettiği topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

58. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Bolasie'nin sağ çaprazdan şutunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı sürdükten sonra ara pasıyla topu Okaka ile buluşturdu. Okaka'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alper, Pohjanpalo ile yaptığı verkaçla içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in yakın direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sağdan sıfıra inen Visca'nın ortasında Okaka, altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başakşehir 3 - 0 Rizespor | MAÇ SONUCU

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