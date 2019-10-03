Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde, evinde Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan gelen gol Başakşehir'e üstünlüğü getirmişti. Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.