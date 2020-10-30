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Başakşehir açıkladı! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakkşehir'den yapılan resmi açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başakşehir açıkladı! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

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