Başakşehir, Alanya'yı geçti,zirve yarışını bırakmadı: 2-0

Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte 87 gün sonra başlayan Süper Lig'de 27.Hafta heyecanı Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçıyla sürdü.Zorlu maçta rakibini 2-0 mağlup eden Başakşehir başarılı performansını sürdürdü.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Rakibini Mahmut Tekdemir ve Visca'nın golleriyle puansız gönderen İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

ALANYASPOR'A KARŞI KÖTÜ GİDİŞE SON

Turuncu-lacivertli ekip, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI DA KULLANDI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor önünde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmayı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni talimatıyla gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Buruk, 82. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Azubuike ve Aleksic'in yerine Mehmet Topal, 88. dakikada Demba Ba'nın yerine Berkay Özcan ve Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen, 90+2. dakikada da Edin Visca'nın yerine Robinho'yu oyuna sürdü.

Konuk ekip ise müsabakayı 2 oyuncu değişikliğiyle tamamladı.

MAHMUT BU SEZON İKİNCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Müsabakada Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ikinci golünü Aytemiz Alanyaspor'a attı.

Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin 18. haftada sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendiği maçta kaydetmişti.

MAÇLA İLGİLİ BİLGİLER

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 72 Onur Bulut), Efecan Karaca (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.