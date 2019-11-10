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Başakşehir - Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Bu akşam Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak. Maç merakla beklenirken ilk 11'ler açıklandı

Başakşehir - Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig 11. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Merakla beklenen ilk 11'ler açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER:

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

MKE Ankaragücü XI: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill

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