Başakşehir - Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Bu akşam Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak. Maç merakla beklenirken ilk 11'ler açıklandı
Süper Lig 11. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Merakla beklenen ilk 11'ler açıklandı.
İŞTE İLK 11'LER:
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
MKE Ankaragücü XI: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill
Etiketler : ankaragücü, süper lig
HABERE YORUM KAT