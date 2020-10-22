Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında Başakşehir ve Antalyaspor maçı bulunuyor. Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Antalyaspor (4G 5B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (0-1 vs Yeni Malatyaspor). Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in altıncı haftasında birbirlerine rakip olan Başakşehir ve Antalyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Mücadelede, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Başakşehir - Antalyaspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ANTALYASPOR'DA HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Antalyaspor, geçen sezon dış sahada oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu sezon 2 kez dış saha maçına çıkan Antalyaspor bu maçlarda henüz galibiyetle tanışamadı.

'2 MAÇTIR KAZANAMIYOR'

Antalyaspor, geçen sezonun 33'üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçı, Adis Jahovic'in 90+3'te attığı golle 1-0 galip tamamlamıştı. Kırmızı beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta da galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un ligin 2'nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maç 1-1 berabere sonuçlandı. Antalyaspor, 4'üncü hafta deplasmanda oynadığı BTC Türk Yeni Malatya maçını ise 1-0 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor arasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın hakemi ise Ali Palabıyık.