Başakşehir– Antalyaspor maçı canlı izle | Başakşehir– Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Başakşehir– Antalyaspor maçı canlı izle | Başakşehir– Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Başakşehir– Antalyaspor maçı canlı izle | Başakşehir– Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve M. Tuğberk Canbay yapıyor.
BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç, mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BAŞAKŞEHİR İLK 11
1. VOLKAN BABACAN
3. HASAN ALİ KALDIRIM
4. RAVİL TAGİR
5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
8. DANİJEL ALEKSİC
11. NACER CHADLI
14. SERDAR GÜRLER
20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES
28. TOLGA CİĞERCİ
42. ÖMER ALİ ŞAHİNER
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR
ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
7. DOĞUKAN SİNİK
9. HAJI AMIR WRIGHT
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
15. ANDREA POLI
20. FERNANDO LUCAS MARTINS
28. ALASSANE NDAO
70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI