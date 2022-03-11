Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Başakşehir– Antalyaspor maçı canlı izle | Başakşehir– Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve M. Tuğberk Canbay yapıyor.

BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç, mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR– ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN

3. HASAN ALİ KALDIRIM

4. RAVİL TAGİR

5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA

8. DANİJEL ALEKSİC

11. NACER CHADLI

14. SERDAR GÜRLER

20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES

28. TOLGA CİĞERCİ

42. ÖMER ALİ ŞAHİNER

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

ANTALYASPOR İLK 11

25. RUUD JORGE BOFFIN

7. DOĞUKAN SİNİK

9. HAJI AMIR WRIGHT

11. GÜRAY VURAL

13. FEDOR KUDRIASHOV

15. ANDREA POLI

20. FERNANDO LUCAS MARTINS

28. ALASSANE NDAO

70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI

89. VEYSEL SARI