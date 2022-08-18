Başakşehir - Antwerp maçı canlı izle | Başakşehir - Antwerp maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Play- Off Turu ilk maçında Antwerp'i konuk ediyor. Maçı izlemek isteyenler için Başakşehir - Antwerp maçı canlı izle | Başakşehir - Antwerp maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

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Başakşehir - Antwerp maçı canlı izle | Başakşehir - Antwerp maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Maccabi Netanya, 3. Ön Eleme Turu'nda ise İzlanda ekibi Breidablik'i eleyerek Play - Off Turu'na yükselen temsilcimiz Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Antwerp maçı canlı izle | Başakşehir - Antwerp maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Başakşehir - Antwerp maçı canlı izle | Başakşehir - Antwerp maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi Play - Off Turu'ndaki Başakşehir - Antwerp maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi hakem Jérôme Brisard yönetiyor. Brisard'in yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Alexis Auger yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir - Antwerp maçının TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir: Volkan, Şener, Leo Duarte, Ndayshimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut, Berkay, Mounir, Serdar, Okaka

Antwerp: Butez, Leat, Alderweireld, Pacho, Vines, Nainggolan, Gerkens, Yusuf, Ekkelenkamp, Dinis Almeida, Frey

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