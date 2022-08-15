Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Play- Off Turu ilk maçında Antwerp'i konuk edecek. Peki Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Maccabi Netanya, 3. Ön Eleme Turu'nda ise İzlanda ekibi Breidablik'i eleyerek Play - Off Turu'na yükselen temsilcimiz Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi Play - Off Turu'ndaki Başakşehir - Antwerp maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Jérôme Brisard yönetecek. Brisard'in yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Alexis Auger yapacak.

Başakşehir - Antwerp maçının TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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