Başakşehir attığı gollerle Ankaragücü'nü mağlup etti
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Heyecanla geçen maç sonucunda ev sahibi Başakşehir - Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
Süper Lig'de 11. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Süper Lig'de 10. maça çıkan 24 yaşındaki Fransız golcü Enzo Crivelli, 6. golüne ulaştı. Ankaragücü'nün tek golü 87. dakikada Aydın Karabulut'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak.
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